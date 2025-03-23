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Защитник «Детройта» Эрик Густафссон выбыл до конца регулярки из-за травмы

Защитник «Детройта» Эрик Густафссон выбыл до конца регулярки из-за травмы
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Защитник «Детройта» Эрик Густафссон выбыл до конца регулярного чемпионата из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. 33-летний защитник получил повреждение 19 марта в матче с «Вашингтоном» (1:4). Характер травмы не раскрывается.

В текущем сезоне шведский игрок обороны провёл 60 матчей, в которых набрал 18 (2+16) очков при показателе полезности «-19».

«Детройт» продолжает борьбу за попадание в плей-офф. «Красные крылья» за 13 матчей до конца регулярного чемпионата уступают пять очков второму месту уайлд-кард, которое занимает «Монреаль Канадиенс». За последние 14 сезонов «Детройт» шесть раз выходил в плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли, но в последние восемь сезонов «Ред Уингз» сделать этого пока не удавалось.

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