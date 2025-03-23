«Появился свет в окошке». Плющев — о возможном допуске сборной России по хоккею на ОИ-2026

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в последнее время прибавилось оптимизма в вопросе возможного допуска российской сборной до Олимпиады-2026. Ранее стало известно, что сейчас у Международной федерации хоккея есть два плана проведения олимпийского хоккейного турнира – со сборной России и без неё.

«Не знаю, как принимаются решения по этим вопросам – коллегиально или единолично. Я бы не сказал, что у нас там много доброжелателей. То, что что-то сдвинулось в этой ситуации, наверное, так и есть. Но в основном всё будет решаться немного по-другому и попозже.

Все рассчитывают на договорённости между США и Россией, от этого и будут танцевать. Тем более что всё олимпийское движение финансируется из Америки. Но то, что появился свет в окошке, это однозначно», – цитирует Плющева ТАСС.