«Спартак» в овертайме победил «Ладу», проигрывая 0:2 по ходу последнего матча в регулярке

Сегодня, 23 марта, проходят заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. В Москве закончился матч между местным «Спартаком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме — 3:2.
Во втором периоде хоккеисты «Лады» Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян создали для гостей задел в две шайбы. Хозяева отыгрались в третьей двадцатиминутке. Точные броски исполнили Николай Голдобин и Демид Мансуров. Игра перешла в овертайм, в котором победу «Спартаку» принёс гол Павла Порядина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Спартак» по итогам регулярки занял третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 87 очков после 68 матчей. Её соперник в первом раунде плей-офф определится после матча «Северсталь» — «Динамо» (Москва). «Лада» закончила чемпионат на 10-й строчке Востока, набрав 54 очка в 68 встречах.
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