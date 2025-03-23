ЦСКА обыграл «Витязь» и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейской команды со счётом 2:1.
На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов с передач Максима Соркина и Колби Уильямса. На 10-й минуте «Витязь» сравнял счёт благодаря голу Матвея Заседы, которому ассистировали Андрей Чивилёв и Ярослав Бусыгин. Победный гол ЦСКА на 46-й минуте забил защитник Кирилл Долженков с передачи Колби Уильямса.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, ЦСКА прервал четырёхматчевую серию поражений. В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с минским «Динамо». Место начала серии определится после окончания матча ХК «Сочи» – «Динамо» Минск.
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