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Витязь — ЦСКА, результат матча 23 марта, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

ЦСКА обыграл «Витязь» и прервал четырёхматчевую серию поражений
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейской команды со счётом 2:1.

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23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Уильямс) – 06:12 (5x5)     1:1 Заседа (Чивилёв, Бусыгин) – 09:20 (5x4)     1:2 Долженков (Уильямс) – 45:14 (5x5)    

На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов с передач Максима Соркина и Колби Уильямса. На 10-й минуте «Витязь» сравнял счёт благодаря голу Матвея Заседы, которому ассистировали Андрей Чивилёв и Ярослав Бусыгин. Победный гол ЦСКА на 46-й минуте забил защитник Кирилл Долженков с передачи Колби Уильямса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, ЦСКА прервал четырёхматчевую серию поражений. В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с минским «Динамо». Место начала серии определится после окончания матча ХК «Сочи» – «Динамо» Минск.

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