После домашней победы московского «Спартака» над тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ) стала известна вторая пара плей-офф КХЛ Западной конференции. Московский ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 сыграет с минским «Динамо».

Место начала серии определится после окончания матча минской команды с ХК «Сочи». Если «Динамо» одержит победу, то обойдёт ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции и начнёт плей-офф на домашней площадке. В случае поражения минчан серия начнётся в Москве.

Ранее московские армейцы одержали выездную победу над балашихинским «Витязем» (2:1), тем самым обеспечив себе место на Западе не ниже пятого.