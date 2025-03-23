Арбитры Сергей Кулаков и Денис Бондарь завершили карьеру в КХЛ

Арбитры Сергей Кулаков и Денис Бондарь провели свои последние матчи в КХЛ. Они отсудили матч регулярного чемпионата между московским «Спартаком» и тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ) в качестве главных арбитров.
49-летний Бондарь дебютировал в высшем дивизионе отечественного хоккея в 2006 году, на его счету 704 матча в Континентальной хоккейной лиге, из них 36 в плей-офф. 50-летний Кулаков работал на матчах высшего эшелона российского хоккея с 1993 года, всего на высшем уровне провёл более 1000 игр, из них 923 в КХЛ (131 — в плей-офф).
Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал Кулакова честным и справедливым арбитром и пожелал ему в будущем возглавить департамент судейства КХЛ. Напомним, единственным судьёй, кто отработал более 1000 матчей в КХЛ, является Константин Оленин, на счету которого 1031 матч в лиге.
- 23 марта 2025
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