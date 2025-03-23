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Арбитры Сергей Кулаков и Денис Бондарь завершили карьеру в КХЛ

Арбитры Сергей Кулаков и Денис Бондарь завершили карьеру в КХЛ
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Арбитры Сергей Кулаков и Денис Бондарь провели свои последние матчи в КХЛ. Они отсудили матч регулярного чемпионата между московским «Спартаком» и тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ) в качестве главных арбитров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Кугрышев, Баранцев) – 20:44 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Фисенко, Манукян) – 34:32 (5x5)     1:2 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 43:35 (5x5)     2:2 Мансуров (Пашин, Галимов) – 52:56 (5x5)     3:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 63:45 (4x3)    

49-летний Бондарь дебютировал в высшем дивизионе отечественного хоккея в 2006 году, на его счету 704 матча в Континентальной хоккейной лиге, из них 36 в плей-офф. 50-летний Кулаков работал на матчах высшего эшелона российского хоккея с 1993 года, всего на высшем уровне провёл более 1000 игр, из них 923 в КХЛ (131 — в плей-офф).

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал Кулакова честным и справедливым арбитром и пожелал ему в будущем возглавить департамент судейства КХЛ. Напомним, единственным судьёй, кто отработал более 1000 матчей в КХЛ, является Константин Оленин, на счету которого 1031 матч в лиге.

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