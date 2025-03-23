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Нефтехимик — Адмирал, результат матча 23 марта, счет 7:2, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Барбера помог «Нефтехимику» разгромить «Адмирал» в матче КХЛ
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» местный «Нефтехимик» разгромил «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Селезнёв (Хоружев) – 03:41 (5x5)     2:0 Белозёров (Шафигуллин) – 06:40 (5x4)     3:0 Барбер (Ди) – 17:23 (5x5)     4:0 Барбер (Ди) – 28:03 (5x5)     5:0 Барбер (Ди, Жукенов) – 28:44 (5x5)     6:0 Ди (Барбер, Жукенов) – 36:32 (5x5)     6:1 Гутик (Солянников, Шэн) – 47:09 (5x4)     6:2 Сусуев (Муранов) – 49:15 (5x5)     7:2 Точилкин (Хоружев) – 56:10 (5x5)    

Хет-триком отметился американский форвард хозяев Райли Барбер. Также на его счету результативная передача. Ещё по шайбе забросили Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров, Жан-Себастьен Ди и Герман Точилкин. За «Адмирал» забили Даниил Гутик и Никита Сусуев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Адмирал» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 очков в 68 матчах. Его соперником в первом раунде плей-офф станет челябинский «Трактор». «Нефтехимик» остановился в шаге от плей-фф, отстав на два очка от команды из Владивостока.

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