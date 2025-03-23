Хет-трик Барбера помог «Нефтехимику» разгромить «Адмирал» в матче КХЛ

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» местный «Нефтехимик» разгромил «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:2.
Хет-триком отметился американский форвард хозяев Райли Барбер. Также на его счету результативная передача. Ещё по шайбе забросили Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров, Жан-Себастьен Ди и Герман Точилкин. За «Адмирал» забили Даниил Гутик и Никита Сусуев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Адмирал» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 очков в 68 матчах. Его соперником в первом раунде плей-офф станет челябинский «Трактор». «Нефтехимик» остановился в шаге от плей-фф, отстав на два очка от команды из Владивостока.
- 23 марта 2025
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