Хет-трик Барбера помог «Нефтехимику» разгромить «Адмирал» в матче КХЛ

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» местный «Нефтехимик» разгромил «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:2.

Хет-триком отметился американский форвард хозяев Райли Барбер. Также на его счету результативная передача. Ещё по шайбе забросили Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров, Жан-Себастьен Ди и Герман Точилкин. За «Адмирал» забили Даниил Гутик и Никита Сусуев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Адмирал» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 очков в 68 матчах. Его соперником в первом раунде плей-офф станет челябинский «Трактор». «Нефтехимик» остановился в шаге от плей-фф, отстав на два очка от команды из Владивостока.