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Голкипер «Лады» Александр Трушков установил личный рекорд по сейвам в матче КХЛ

Голкипер «Лады» Александр Трушков установил личный рекорд по сейвам в матче КХЛ
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Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков установил личный рекорд по количеству отражённых бросков в матче КХЛ. Сегодня, 23 марта, он сделал 56 сейвов в выездном матче регулярного чемпионата с московским «Спартаком» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Кугрышев, Баранцев) – 20:44 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Фисенко, Манукян) – 34:32 (5x5)     1:2 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 43:35 (5x5)     2:2 Мансуров (Пашин, Галимов) – 52:56 (5x5)     3:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 63:45 (4x3)    

Во втором периоде хоккеисты «Лады» Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян создали для гостей задел в две шайбы. Хозяева отыгрались в третьей двадцатиминутке. Точные броски исполнили Николай Голдобин и Демид Мансуров. Игра перешла в овертайм, в котором победу «Спартаку» принёс гол Павла Порядина.

Ранее лучший показатель Трушкова составлял 49 отражённых бросков.

28-летний Трушков провёл в этом сезоне 36 матчей за «Ладу» в КХЛ с 91,86% отражённых бросков. На его счету четыре игры «на ноль» в регулярном чемпионате.

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