Голкипер «Лады» Александр Трушков установил личный рекорд по сейвам в матче КХЛ

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков установил личный рекорд по количеству отражённых бросков в матче КХЛ. Сегодня, 23 марта, он сделал 56 сейвов в выездном матче регулярного чемпионата с московским «Спартаком» (2:3 ОТ).

Во втором периоде хоккеисты «Лады» Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян создали для гостей задел в две шайбы. Хозяева отыгрались в третьей двадцатиминутке. Точные броски исполнили Николай Голдобин и Демид Мансуров. Игра перешла в овертайм, в котором победу «Спартаку» принёс гол Павла Порядина.

Ранее лучший показатель Трушкова составлял 49 отражённых бросков.

28-летний Трушков провёл в этом сезоне 36 матчей за «Ладу» в КХЛ с 91,86% отражённых бросков. На его счету четыре игры «на ноль» в регулярном чемпионате.