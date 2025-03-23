Вадим Шипачёв побил рекорд Мозякина по очкам в сезоне КХЛ для игроков старше 37 лет

В Сочи проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной одноимённой командой и минским «Динамо». Нападающий гостей Вадим Шипачёв отдал голевую передачу и побил рекорд результативности для игроков старше 37 лет, который до этого сезона принадлежал Сергею Мозякину (55 очков в сезоне-2018/2019). На момент выхода новости идёт второй период матча «Сочи» — «Динамо» (Минск). Счёт — 5:0 в пользу белорусской команды.

В общей сложности 38-летний Шипачёв набрал 56 (15+41) очков в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Ранее форвард побил ассистентский рекорд минского «Динамо» за одну регулярку КХЛ.

В случае победы минчане займут четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции и будут иметь преимущество своей площадки в серии с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.