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Вадим Шипачёв побил рекорд Мозякина по очкам в сезоне КХЛ для игроков старше 37 лет

Вадим Шипачёв побил рекорд Мозякина по очкам в сезоне КХЛ для игроков старше 37 лет
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В Сочи проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной одноимённой командой и минским «Динамо». Нападающий гостей Вадим Шипачёв отдал голевую передачу и побил рекорд результативности для игроков старше 37 лет, который до этого сезона принадлежал Сергею Мозякину (55 очков в сезоне-2018/2019). На момент выхода новости идёт второй период матча «Сочи» — «Динамо» (Минск). Счёт — 5:0 в пользу белорусской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Перерыв
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Волков) – 14:24 (5x5)     0:2 Стась (Гросс, Шипачёв) – 15:57 (5x4)     0:3 Пинчук (Горбунов, Гросс) – 23:25 (4x5)     0:4 Кузнецов (Стась, Улле) – 29:27 (5x5)     0:5 Энас (Пинчук) – 29:43 (5x5)     1:5 Сероух (Ибрагимов, Гараев) – 29:59 (5x5)    

В общей сложности 38-летний Шипачёв набрал 56 (15+41) очков в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Ранее форвард побил ассистентский рекорд минского «Динамо» за одну регулярку КХЛ.

В случае победы минчане займут четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции и будут иметь преимущество своей площадки в серии с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

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