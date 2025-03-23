Минское «Динамо» уверенно обыграло «Сочи» и начнёт серию плей-офф с ЦСКА дома
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Динамо» одержало победу со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Волков) – 14:24 (5x5) 0:2 Стась (Гросс, Шипачёв) – 15:57 (5x4) 0:3 Пинчук (Горбунов, Гросс) – 23:25 (4x5) 0:4 Кузнецов (Стась, Улле) – 29:27 (5x5) 0:5 Энас (Пинчук) – 29:43 (5x5) 1:5 Сероух (Ибрагимов, Гараев) – 29:59 (5x5) 1:6 Гросс (Мороз, Шипачёв) – 47:33 (5x5) 2:6 Хохлачёв (Манухов, Яремчук) – 57:26 (5x5)
В составе «Динамо» отличились Виталий Пинчук (дважды), Андрей Стась, Сергей Кузнецов, Сэм Энас и Джордан Гросс. За «Сочи» забили Даниил Сероух и Александр Хохлачёв.
«Сочи» завершил регулярный чемпионат на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 68 матчей. «Динамо» финишировало на четвёртой строчке, заработав 86 очков. Минчане начнут серию первого раунда плей-офф с московским ЦСКА на домашнем льду.
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