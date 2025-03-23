Минское «Динамо» уверенно обыграло «Сочи» и начнёт серию плей-офф с ЦСКА дома

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Динамо» одержало победу со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

В составе «Динамо» отличились Виталий Пинчук (дважды), Андрей Стась, Сергей Кузнецов, Сэм Энас и Джордан Гросс. За «Сочи» забили Даниил Сероух и Александр Хохлачёв.

«Сочи» завершил регулярный чемпионат на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 68 матчей. «Динамо» финишировало на четвёртой строчке, заработав 86 очков. Минчане начнут серию первого раунда плей-офф с московским ЦСКА на домашнем льду.