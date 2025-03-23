Московское «Динамо» уступило «Северстали» и в Кубке Гагарина сыграет со СКА

В Череповце местная «Северсталь» принимала московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Северстали» отличились Николай Чебыкин, Давид Думбадзе и Данил Аймурзин. За «Динамо» забили Джордан Уил и Дилан Сикура.

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Таким образом, «Северсталь» заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков в 68 матчах. Её соперником в первом раунде плей-офф станет московский «Спартак». Московские динамовцы расположились на второй строчке Запада, набрав 89 очков. На старте Кубка Гагарина бело-голубые встретятся с санкт-петербургским СКА.