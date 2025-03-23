Московское «Динамо» уступило «Северстали» и в Кубке Гагарина сыграет со СКА
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В Череповце местная «Северсталь» принимала московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу одержали хозяева со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Чебыкин (Alexei Kruchinin, Щучинов) – 16:47 (5x4) 1:1 Уил (Гусев, Сизов) – 24:04 (5x5) 2:1 Думбадзе (Барберио, Абросимов) – 32:15 (5x5) 2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 49:02 (5x5) 3:2 Аймурзин (Калдис, Пилипенко) – 59:17 (5x5)
В составе «Северстали» отличились Николай Чебыкин, Давид Думбадзе и Данил Аймурзин. За «Динамо» забили Джордан Уил и Дилан Сикура.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Северсталь» заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков в 68 матчах. Её соперником в первом раунде плей-офф станет московский «Спартак». Московские динамовцы расположились на второй строчке Запада, набрав 89 очков. На старте Кубка Гагарина бело-голубые встретятся с санкт-петербургским СКА.
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