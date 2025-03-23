«Нефтехимик» громит «Адмирал» со счётом 6:0 после двух периодов, у Барбера — хет-трик

Сегодня, 23 марта, проходят заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. В Нижнекамске после двух периодов местный «Нефтехимик» с разгромным счётом обыгрывает «Адмирал» из Владивостока — 6:0.

Хозяева забросили по три шайбы в каждом из двух периодов. Хет-триком отметился американский форвард Райли Барбер. Также на его счету результативная передача. Ещё по шайбе забросили Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров и Жан-Себастьен Ди.

В случае поражения «Адмирал» займёт восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с челябинским «Трактором». Если победа всё же достанется «Адмиралу», то в Кубке Гагарина клуб с Дальнего Востока встретится с «Салаватом Юлаевым».