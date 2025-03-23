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«Нефтехимик» громит «Адмирал» со счётом 6:0 после двух периодов, у Барбера — хет-трик

«Нефтехимик» громит «Адмирал» со счётом 6:0 после двух периодов, у Барбера — хет-трик
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Сегодня, 23 марта, проходят заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. В Нижнекамске после двух периодов местный «Нефтехимик» с разгромным счётом обыгрывает «Адмирал» из Владивостока — 6:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3-й период
6 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Селезнёв (Хоружев) – 03:41 (5x5)     2:0 Белозёров (Шафигуллин) – 06:40 (5x4)     3:0 Барбер (Ди) – 17:23 (5x5)     4:0 Барбер (Ди) – 28:03 (5x5)     5:0 Барбер (Ди, Жукенов) – 28:44 (5x5)     6:0 Ди (Барбер, Жукенов) – 36:32 (5x5)    

Хозяева забросили по три шайбы в каждом из двух периодов. Хет-триком отметился американский форвард Райли Барбер. Также на его счету результативная передача. Ещё по шайбе забросили Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров и Жан-Себастьен Ди.

В случае поражения «Адмирал» займёт восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с челябинским «Трактором». Если победа всё же достанется «Адмиралу», то в Кубке Гагарина клуб с Дальнего Востока встретится с «Салаватом Юлаевым».

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