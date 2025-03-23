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Роман Ротенберг ответил, будет ли возглавлять команду КХЛ в возможном матче с игроками НХЛ

Роман Ротенберг ответил, будет ли возглавлять команду КХЛ в возможном матче с игроками НХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что готов руководить командой КХЛ в матче между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Когда будет принято решение, в каком формате пройдёт эта игра, тогда будет приниматься решение по главному тренеру. Возглавить сборную КХЛ? Конечно, я всегда готов, но будет так, как скажут вышестоящие люди», – приводит слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, 18 марта во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обсуждался вопрос о проведении матча между игроками КХЛ и НХЛ.

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