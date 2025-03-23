Никита Гусев провёл 700 матчей в КХЛ

В Череповце прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Северсталью» и московским «Динамо» (3:2). Нападающий бело-голубых Никита Гусев провёл 700-ю игру в КХЛ с учётом плей-офф.

Все матчи Гусева в КХЛ:

ЦСКА (40 матчей);

«Амур», Хабаровск (24);

«Югра», Ханты-Мансийск (122);

СКА (369);

«Динамо», Москва (145).

Всего за 700 матчей в КХЛ Гусев забил 247 голов и отдал 431 результативную передачу, набрав по системе «гол+пас» 638 очков. 32-летний форвард — олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призёр Олимпийских игр — 2022, а также двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2017, 2019). Ему принадлежит рекорд регулярных чемпионатов страны по набранным очкам в одном сезоне — 89 (2023/2024).