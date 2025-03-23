Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Гусев провёл 700 матчей в КХЛ

Никита Гусев провёл 700 матчей в КХЛ
Комментарии

В Череповце прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Северсталью» и московским «Динамо» (3:2). Нападающий бело-голубых Никита Гусев провёл 700-ю игру в КХЛ с учётом плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Чебыкин (Alexei Kruchinin, Щучинов) – 16:47 (5x4)     1:1 Уил (Гусев, Сизов) – 24:04 (5x5)     2:1 Думбадзе (Барберио, Абросимов) – 32:15 (5x5)     2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 49:02 (5x5)     3:2 Аймурзин (Калдис, Пилипенко) – 59:17 (5x5)    

Все матчи Гусева в КХЛ:

  • ЦСКА (40 матчей);
  • «Амур», Хабаровск (24);
  • «Югра», Ханты-Мансийск (122);
  • СКА (369);
  • «Динамо», Москва (145).

Всего за 700 матчей в КХЛ Гусев забил 247 голов и отдал 431 результативную передачу, набрав по системе «гол+пас» 638 очков. 32-летний форвард — олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призёр Олимпийских игр — 2022, а также двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2017, 2019). Ему принадлежит рекорд регулярных чемпионатов страны по набранным очкам в одном сезоне — 89 (2023/2024).

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» уступило «Северстали» и в Кубке Гагарина сыграет со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android