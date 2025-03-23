Никита Гусев провёл 700 матчей в КХЛ
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В Череповце прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Северсталью» и московским «Динамо» (3:2). Нападающий бело-голубых Никита Гусев провёл 700-ю игру в КХЛ с учётом плей-офф.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Чебыкин (Alexei Kruchinin, Щучинов) – 16:47 (5x4) 1:1 Уил (Гусев, Сизов) – 24:04 (5x5) 2:1 Думбадзе (Барберио, Абросимов) – 32:15 (5x5) 2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 49:02 (5x5) 3:2 Аймурзин (Калдис, Пилипенко) – 59:17 (5x5)
Все матчи Гусева в КХЛ:
- ЦСКА (40 матчей);
- «Амур», Хабаровск (24);
- «Югра», Ханты-Мансийск (122);
- СКА (369);
- «Динамо», Москва (145).
Всего за 700 матчей в КХЛ Гусев забил 247 голов и отдал 431 результативную передачу, набрав по системе «гол+пас» 638 очков. 32-летний форвард — олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призёр Олимпийских игр — 2022, а также двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2017, 2019). Ему принадлежит рекорд регулярных чемпионатов страны по набранным очкам в одном сезоне — 89 (2023/2024).
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