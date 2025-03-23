Суммарная посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ стала рекордной за 17 сезонов

Общая посещаемость матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025 составила 5 706 785 зрителей. Это стало рекордным показателем за 17 сезонов. Также был установлен рекорд по средней посещаемости – 7 298 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/2025 завершится сегодня, 23 марта. По итогам последних матчей будут определены все пары первого раунда плей-офф. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в среду, 26 марта. Впервые сезон КХЛ растянут до конца мая. Финальная серия Кубка Гагарина начнётся 13 мая. Возможный седьмой матч запланирован на 25 мая.