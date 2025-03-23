Средняя результативность регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025 составила 5,48 шайбы за игру, что стало четвёртым показателем в истории и лучшим за 14 лет. Рекорд принадлежит сезону-2010/2011 – 5,57. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/2025 завершился сегодня, 23 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в среду, 26 марта. Впервые сезон КХЛ растянут до конца мая. Финальная серия Кубка Гагарина начнётся 13 мая. Возможный седьмой матч запланирован на 25 мая.

Ранее определились все пары первого раунда Кубка Гагарина и было сформировано расписание серий.