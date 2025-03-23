«Удивился, когда узнал, что буду капитаном». Соркин — о матче ЦСКА с «Витязем»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин подвёл итоги выездного матча с подмосковным «Витязем» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

«Слегка удивился, когда Илья Петрович (Воробьёв, главный тренер ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») сказал, что сегодня буду играть с капитанской нашивкой. Это дополнительная ответственность, я пытался оправдать её. Не волновался, я ведь не первый раз на лёд выхожу. Моя голевая передача — стечение обстоятельств. Попал в судью, из-за этого Полтапов в ноль убежал. Я просто пытался отдать пас.

Минское «Динамо» — хорошая, дисциплинированная команда. Проиграли им все матчи в регулярке. Но в плей-офф это, конечно, не будет иметь значения, подкрутим детали и будем выходить на лёд биться. В плей-офф всегда есть дополнительная мотивация, неважно, против кого ты выходишь играть. Надо отдаваться в каждой смене, в каждом моменте», — приводит слова Соркина пресс-служба ХК ЦСКА.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с минским «Динамо».