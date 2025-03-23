Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Удивился, когда узнал, что буду капитаном». Соркин — о матче ЦСКА с «Витязем»

«Удивился, когда узнал, что буду капитаном». Соркин — о матче ЦСКА с «Витязем»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Максим Соркин подвёл итоги выездного матча с подмосковным «Витязем» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Уильямс) – 06:12 (5x5)     1:1 Заседа (Чивилёв, Бусыгин) – 09:20 (5x4)     1:2 Долженков (Уильямс) – 45:14 (5x5)    

«Слегка удивился, когда Илья Петрович (Воробьёв, главный тренер ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») сказал, что сегодня буду играть с капитанской нашивкой. Это дополнительная ответственность, я пытался оправдать её. Не волновался, я ведь не первый раз на лёд выхожу. Моя голевая передача — стечение обстоятельств. Попал в судью, из-за этого Полтапов в ноль убежал. Я просто пытался отдать пас.

Минское «Динамо» — хорошая, дисциплинированная команда. Проиграли им все матчи в регулярке. Но в плей-офф это, конечно, не будет иметь значения, подкрутим детали и будем выходить на лёд биться. В плей-офф всегда есть дополнительная мотивация, неважно, против кого ты выходишь играть. Надо отдаваться в каждой смене, в каждом моменте», — приводит слова Соркина пресс-служба ХК ЦСКА.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с минским «Динамо».

Материалы по теме
Видео
ЦСКА обыграл «Витязь» и прервал четырёхматчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android