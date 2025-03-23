Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Впервые в истории КХЛ и СКА, и ЦСКА начнут первый раунд плей-офф в гостях

Впервые в истории КХЛ и СКА, и ЦСКА начнут первый раунд плей-офф в гостях
Комментарии

Завершился регулярный чемпионат КХЛ — 2024/2025. По его итогам в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занял пятое место, а СКА — седьмое. Таким образом, впервые в истории КХЛ оба армейских клуба одновременно начнут первый раунд Кубка Гагарина в гостях.

Последний раз ни одна из армейских команд не начинала плей-офф дома в сезоне-2004/2005, когда ЦСКА и СКА вообще не попали в плей-офф.

ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 сыграет с минским «Динамо». Первая игра серии до четырёх побед пройдёт 26 марта в Минске. СКА начнёт плей-офф на следующий день в выездном матче с московским «Динамо».

Материалы по теме
Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android