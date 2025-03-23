Впервые в истории КХЛ и СКА, и ЦСКА начнут первый раунд плей-офф в гостях

Завершился регулярный чемпионат КХЛ — 2024/2025. По его итогам в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занял пятое место, а СКА — седьмое. Таким образом, впервые в истории КХЛ оба армейских клуба одновременно начнут первый раунд Кубка Гагарина в гостях.

Последний раз ни одна из армейских команд не начинала плей-офф дома в сезоне-2004/2005, когда ЦСКА и СКА вообще не попали в плей-офф.

ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 сыграет с минским «Динамо». Первая игра серии до четырёх побед пройдёт 26 марта в Минске. СКА начнёт плей-офф на следующий день в выездном матче с московским «Динамо».