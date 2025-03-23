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Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025

Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025
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Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

Канадский форвард набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах и установил новый снайперский рекорд за один регулярный чемпионат (49). Нападающий «Динамо» Никита Гусев набрал 69 (29+40) очков, форвард «Трактора» Максим Шабанов — 67 (23+44) очков. В зачёте снайперов ближайшими преследователями Ливо были нападающие «Ак Барса» Артём Галимов (35) и Дмитрий Яшкин (35).

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/2025 завершился сегодня, 23 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в среду, 26 марта.

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