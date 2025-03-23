СКА в сезоне-2024/2025 показал худший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ

Санкт-петербургский СКА занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и общее 13-е в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Это худший результат команды в истории турнира.

В сезоне-2006/2007, до создания Континентальной хоккейной лиги, СКА занял 14-е место в Суперлиге из 19 команд-участниц соревнований.

СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 встретится с московским «Динамо». Серия до четырёх побед начнётся 27 марта в Москве. В регулярном сезоне команды провели шесть матчей, в пяти из которых питерцы потерпели поражения. Единственный матч, в котором СКА одержал победу, закончился в серии буллитов.