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СКА в сезоне-2024/2025 показал худший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ

СКА в сезоне-2024/2025 показал худший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ
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Санкт-петербургский СКА занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и общее 13-е в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Это худший результат команды в истории турнира.

В сезоне-2006/2007, до создания Континентальной хоккейной лиги, СКА занял 14-е место в Суперлиге из 19 команд-участниц соревнований.

СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 встретится с московским «Динамо». Серия до четырёх побед начнётся 27 марта в Москве. В регулярном сезоне команды провели шесть матчей, в пяти из которых питерцы потерпели поражения. Единственный матч, в котором СКА одержал победу, закончился в серии буллитов.

Турнирная таблица КХЛ
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