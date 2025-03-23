Зак Фукале провёл наибольшее количество «сухих» матчей в чемпионате КХЛ — 2024/2025

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Голкипер челябинского «Трактора» Зак Фукале провёл девять «сухих» матчей в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Этот показатель является лучшим среди всех вратарей в завершившейся регулярке.

Топ-5 вратарей по количеству матчей «на ноль» в регулярке КХЛ — 2024/2025:

1. Зак Фукале («Трактор») — 9 сухих игр (всего 49 проведённых матчей в КХЛ-2024/2025);

2. Даниил Исаев («Локомотив») — 8 (41);

3. Василий Демченко («Динамо» Мн, «Адмирал») — 6 (46);

3. Денис Костин («Сибирь») — 6 (47);

5. Семён Вязовой («Салават Юлаев») — 5 (28).

Владислав Подъяпольский и Семён Вязовой показали лучший процент отражённых бросков (93,8%) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.