Зак Фукале провёл наибольшее количество «сухих» матчей в чемпионате КХЛ — 2024/2025

Голкипер челябинского «Трактора» Зак Фукале провёл девять «сухих» матчей в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Этот показатель является лучшим среди всех вратарей в завершившейся регулярке.
Топ-5 вратарей по количеству матчей «на ноль» в регулярке КХЛ — 2024/2025:
1. Зак Фукале («Трактор») — 9 сухих игр (всего 49 проведённых матчей в КХЛ-2024/2025);
2. Даниил Исаев («Локомотив») — 8 (41);
3. Василий Демченко («Динамо» Мн, «Адмирал») — 6 (46);
3. Денис Костин («Сибирь») — 6 (47);
5. Семён Вязовой («Салават Юлаев») — 5 (28).
Владислав Подъяпольский и Семён Вязовой показали лучший процент отражённых бросков (93,8%) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.