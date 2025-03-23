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Форвард «Ак Барса» Артём Галимов стал лучшим игроком регулярки по показателю «плюс/минус»

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов стал лучшим игроком регулярки по показателю «плюс/минус»
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов стал лучшим игроком по показателю «плюс/минус» в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

Галимов отыграл в этом сезоне все 68 матчей с суммарным показателем полезности «+31». Он стал вторым игроком «Ак Барса» после Алексея Морозова, показавшим лучший результат по этому показателю.

В 68 матчах сезона Галимов забил 35 голов и отдал 24 результативные передачи, набрав по системе «гол+пас» 59 очков. Он занял пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 сыграет с «Автомобилистом». Первая игра серии до четырёх побед пройдёт 26 марта в Екатеринбурге.

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