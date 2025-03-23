Определено время начала матчей первого раунда плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала расписание первого раунда Кубка Гагарина — 2025.
Расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина — 2025 (время — московское):
26 марта, среда
17:00. «Металлург» — «Авангард»;
17:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»;
19:30. «Спартак» — «Северсталь»;
19:30. «Динамо» Минск — ЦСКА.
27 марта, четверг
17:00. «Трактор» — «Адмирал»;
17:00. «Салават Юлаев» — «Сибирь»;
19:30. «Локомотив» — «Торпедо»;
19:30. «Динамо» Москва — СКА.
28 марта, пятница
17:00. «Металлург» — «Авангард»;
17:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»;
19:30. «Спартак» — «Северсталь»;
19:30. «Динамо» Минск — ЦСКА.
29 марта, суббота
14:30. «Трактор» — «Адмирал»;
14:30. «Салават Юлаев» — «Сибирь»;
16:30. «Локомотив» — «Торпедо»;
19:30. «Динамо» Москва — СКА.
30 марта, воскресенье
14:00. «Авангард» — «Металлург»;
17:00. «Северсталь» — «Спартак»;
17:00. ЦСКА — «Динамо» Минск;
17:00. «Ак Барс» — «Автомобилист».
31 марта, понедельник
12:30. «Адмирал» — «Трактор»;
15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»;
19:30. «Торпедо» — «Локомотив»;
19:30. СКА — «Динамо» Москва.
1 апреля, вторник
16:30. «Авангард» — «Металлург»;
19:00. «Ак Барс» — «Автомобилист»;
19:30. «Северсталь» — «Спартак»;
19:30. ЦСКА — «Динамо» Минск.
2 апреля, среда
12:30. «Адмирал» — «Трактор»;
15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»;
19:00. СКА — «Динамо» Москва;
19:30. «Торпедо» — «Локомотив».
Серии будут продлены по необходимости и пройдут до четырёх побед.