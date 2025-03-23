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Определено время начала матчей первого раунда плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала расписание первого раунда Кубка Гагарина — 2025.

Расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина — 2025 (время — московское):

26 марта, среда

17:00. «Металлург» — «Авангард»;

17:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»;

19:30. «Спартак» — «Северсталь»;

19:30. «Динамо» Минск — ЦСКА.

27 марта, четверг

17:00. «Трактор» — «Адмирал»;

17:00. «Салават Юлаев» — «Сибирь»;

19:30. «Локомотив» — «Торпедо»;

19:30. «Динамо» Москва — СКА.

28 марта, пятница

17:00. «Металлург» — «Авангард»;

17:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»;

19:30. «Спартак» — «Северсталь»;

19:30. «Динамо» Минск — ЦСКА.

29 марта, суббота

14:30. «Трактор» — «Адмирал»;

14:30. «Салават Юлаев» — «Сибирь»;

16:30. «Локомотив» — «Торпедо»;

19:30. «Динамо» Москва — СКА.

30 марта, воскресенье

14:00. «Авангард» — «Металлург»;

17:00. «Северсталь» — «Спартак»;

17:00. ЦСКА — «Динамо» Минск;

17:00. «Ак Барс» — «Автомобилист».

31 марта, понедельник

12:30. «Адмирал» — «Трактор»;

15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»;

19:30. «Торпедо» — «Локомотив»;

19:30. СКА — «Динамо» Москва.

1 апреля, вторник

16:30. «Авангард» — «Металлург»;

19:00. «Ак Барс» — «Автомобилист»;

19:30. «Северсталь» — «Спартак»;

19:30. ЦСКА — «Динамо» Минск.

2 апреля, среда

12:30. «Адмирал» — «Трактор»;

15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»;

19:00. СКА — «Динамо» Москва;

19:30. «Торпедо» — «Локомотив».

Серии будут продлены по необходимости и пройдут до четырёх побед.