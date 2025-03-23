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Подъяпольский и Вязовой стали лучшими по проценту отражённых бросков в КХЛ-2024/2025

Подъяпольский и Вязовой стали лучшими по проценту отражённых бросков в КХЛ-2024/2025
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Голкиперы Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва) и Семён Вязовой («Салават Юлаев») стали лучшими по проценту отражённых бросков в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

Топ-5 вратарей по проценту отражённых бросков в КХЛ-2024/2025:

1. Владислав Подъяпольский («Динамо» М, «Лада») — 93,8% (42 игры);
1. Семён Вязовой («Салават Юлаев») — 93,8% (28);
3. Денис Костин («Сибирь») — 93,0% (47);
4. Максим Моторыгин («Динамо» Москва) — 92,8% (42);
4. Дмитрий Гамзин (ЦСКА) — 92,8% (28).

Ранее определился лучший игрок по показателю «плюс/минус» в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Им стал нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов («+31»).

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