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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил голкипера «Лады» Трушкова в матче КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил голкипера «Лады» Трушкова в матче КХЛ
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал домашнюю победу над «Ладой» (3:2 ОТ) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Кугрышев, Баранцев) – 20:44 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Фисенко, Манукян) – 34:32 (5x5)     1:2 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 43:35 (5x5)     2:2 Мансуров (Пашин, Галимов) – 52:56 (5x5)     3:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 63:45 (4x3)    

– Как вы можете объяснить проблему с реализацией в сегодняшнем матче – много бросков и моментов, а с голами вышло проблематично?
– Бывают такие игры. По большому счёту это просто надо перебороть. После второго перерыва мы с ребятами поговорили и объяснили, что нужно сделать – и они это сделали. Хотя, наверное, моментов за сегодня хватило бы и на восемь игр… Конечно, нужно отдать должное и вратарю соперников, он сыграл здорово.

– Можно ли сказать, что вы были бы довольны игрой «Спартака» при любом результате сегодня?
– Наши ребята играли и делали правильные вещи. Да, всегда есть погрешности, все мы грешны в этом плане. Но ребята старались: что-то получается, а что-то нет – это хоккей.

– Подведите итог по регулярному чемпионату.
– Регулярный чемпионат завершился, теперь начинается самое интересное – это всё, что я могу сейчас сказать, — приводит слова Жамнова официальный сайт московского клуба.

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков в матче со «Спартаком» установил личный рекорд по количеству отражённых бросков в матче КХЛ, сделав 56 сейвов. Отметим, что Трушков является воспитанником «Спартака» и провёл за красно-белых 28 игр в КХЛ.

«Спартак» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 сыграет с «Северсталью». Первая игра серии до четырёх побед пройдёт 26 марта в Москве.

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