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Илья Воробьёв прокомментировал победу ЦСКА в заключительном матче регулярки с «Витязем»

Илья Воробьёв прокомментировал победу ЦСКА в заключительном матче регулярки с «Витязем»
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Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв высказался о заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем». ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Прохор Полтапов и Кирилл Долженков. За «Витязь» забил Матвей Заседа.

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23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Уильямс) – 06:12 (5x5)     1:1 Заседа (Чивилёв, Бусыгин) – 09:20 (5x4)     1:2 Долженков (Уильямс) – 45:14 (5x5)    

«Последняя игра регулярного сезона. Несколько человек мы поберегли, уже думая о плей-офф. С удовольствием берём эти два очка с собой, смотрим вперёд на плей-офф», — приводит слова Воробьёва официальный сайт ЦСКА.

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с минским «Динамо». Серия начнётся 26 марта в Минске.

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