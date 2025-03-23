Илья Воробьёв прокомментировал победу ЦСКА в заключительном матче регулярки с «Витязем»

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв высказался о заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем». ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Прохор Полтапов и Кирилл Долженков. За «Витязь» забил Матвей Заседа.

«Последняя игра регулярного сезона. Несколько человек мы поберегли, уже думая о плей-офф. С удовольствием берём эти два очка с собой, смотрим вперёд на плей-офф», — приводит слова Воробьёва официальный сайт ЦСКА.

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с минским «Динамо». Серия начнётся 26 марта в Минске.