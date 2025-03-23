«Давно хотели их победить». Главный тренер «Северстали» — о матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал домашнюю победу над московским «Динамо» (3:2) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.
— Сегодня мы встречались с сильной, организованной командой. Давно хотели их победить. Все матчи с «Динамо» в прошлом проходили в упорной борьбе, в этом году по-разному. В заключительной игре регулярного чемпионата нам, конечно, хотелось бы порадовать болельщиков. Нам это удалось. Победили за счёт характера, за счёт командной игры.
— В каком состоянии команда подходит к плей-офф?
— В хорошем состоянии. Вы видели, что ребята здорово играли сегодня.
— Пару слов о сопернике – о «Спартаке».
— Сильный соперник. Мы к нему готовимся. Хотим показать свою лучшую игру, — приводит слова Козырева пресс-служба ХК «Северсталь».
Последний раз «Северсталь» побеждала «Динамо» в КХЛ в марте 2022 года. После этого бело-голубые выигрывали на протяжении 12 матчей.
- 23 марта 2025
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