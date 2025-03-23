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Результаты матчей КХЛ на 23 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 23 марта 2025 года
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Сегодня, 23 марта, завершился регулярный чемпионат КХЛ — 2024/2025. В заключительный день состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последнего игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Результаты встреч КХЛ 23 марта:

  • «Спартак» — «Лада» — 3:2 ОТ;
  • «Витязь» — ЦСКА — 1:2;
  • «Нефтехимик» — «Адмирал» — 7:2;
  • «Северсталь» — «Динамо» Москва —  3:2;
  • «Сочи» — «Динамо» Минск — 2:6.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занял ярославский «Локомотив» (102), ставший единственной командой в КХЛ, преодолевшей отметку в 100 очков. Победителем Восточной конференции стал челябинский «Трактор», набравший 96 очков. В плей-офф вышли по восемь лучших команд из каждой конференции.

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