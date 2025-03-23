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«Рад, что он снял этот груз перед плей-офф». Алексей Жамнов — о голе Павла Порядина

«Рад, что он снял этот груз перед плей-офф». Алексей Жамнов — о голе Павла Порядина
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о форварде Павле Порядине, прервавшем безголевую серию в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025 с «Ладой» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Кугрышев, Баранцев) – 20:44 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Фисенко, Манукян) – 34:32 (5x5)     1:2 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 43:35 (5x5)     2:2 Мансуров (Пашин, Галимов) – 52:56 (5x5)     3:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 63:45 (4x3)    

– Павел Порядин сегодня наконец-то прервал свою безголевую серию из 12 матчей, вы рады за него?
– Да, я рад, что он снял этот груз перед плей-офф, в заключительной игре регулярного чемпионата. Моментов у него много, надо было просто всё это перебороть. Мы рады за него, и он неспроста получил сегодня шлем лучшего игрока команды. Любой нападающий проходил через такое, а с его потенциалом и моментами – голы придут, — приводит слова Жамнова официальный сайт московского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

28-летний Порядин забросил победную шайбу в овертайме матча с «Ладой». В сезоне-2024/2025 он провёл за «Спартак» 59 игр и набрал 46 (22 + 24) очков.

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