«Мотивация у команд была разная». Главный тренер «Лады» — о матче со «Спартаком»

Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Зубов подвёл итоги выездного матча с московским «Спартаком» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.
«Сегодня мотивация у двух команд была совершенно разная – «Спартаку» было необходимо выигрывать, а у нас заканчивался сезон. Но я благодарен ребятам, что они не сложили руки, работали и поймали кучу шайб на себя. «Спартак», безусловно, владел инициативой, и мы пытались делать перестановки – но, к сожалению, проиграли, ведя в счёте 2:0. Да, у нас были возможности выиграть – но я могу только поблагодарить ребят, что они провели такую игру, в которой для нас ничего не зависело. Безусловно, лучшим игроком матча в составе нашей команды стоит признать вратаря»,— приводит слова Зубова официальный сайт «Спартака».
«Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 68 матчах.
- 23 марта 2025
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