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«Мотивация у команд была разная». Главный тренер «Лады» — о матче со «Спартаком»

«Мотивация у команд была разная». Главный тренер «Лады» — о матче со «Спартаком»
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Зубов подвёл итоги выездного матча с московским «Спартаком» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Кугрышев, Баранцев) – 20:44 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Фисенко, Манукян) – 34:32 (5x5)     1:2 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 43:35 (5x5)     2:2 Мансуров (Пашин, Галимов) – 52:56 (5x5)     3:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 63:45 (4x3)    

«Сегодня мотивация у двух команд была совершенно разная – «Спартаку» было необходимо выигрывать, а у нас заканчивался сезон. Но я благодарен ребятам, что они не сложили руки, работали и поймали кучу шайб на себя. «Спартак», безусловно, владел инициативой, и мы пытались делать перестановки – но, к сожалению, проиграли, ведя в счёте 2:0. Да, у нас были возможности выиграть – но я могу только поблагодарить ребят, что они провели такую игру, в которой для нас ничего не зависело. Безусловно, лучшим игроком матча в составе нашей команды стоит признать вратаря»,— приводит слова Зубова официальный сайт «Спартака».

«Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 68 матчах.

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