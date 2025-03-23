Матвей Мичков достиг отметки в 50 очков в своём дебютном сезоне в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты. Россиянин достиг отметки в 50 очков в своём дебютном сезоне в НХЛ. На момент выхода новости идёт второй период. Счёт 5:3 в пользу «Чикаго Блэкхоукс».

20-летний Мичков забросил 20 шайб и сделал 28 результативных передач в 70 играх, что является лучшим в XXI веке показателем среди новичков «Филадельфии». Рекорд «Флайерз» по очкам среди новичков принадлежит Микаэлю Ренбергу, в активе которого 82 очка в сезоне-1993/1994. Тогда Микаэль забил 38 голов и отдал 44 результативные передачи.