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Матвей Мичков достиг отметки в 50 очков в своём дебютном сезоне в НХЛ

Матвей Мичков достиг отметки в 50 очков в своём дебютном сезоне в НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты. Россиянин достиг отметки в 50 очков в своём дебютном сезоне в НХЛ. На момент выхода новости идёт второй период. Счёт 5:3 в пользу «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
7 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл – 03:59     1:1 Марун (Фолиньо, Михеев) – 07:14     2:1 Велено (Бертуцци, Курашев) – 08:01     2:2 Санхайм (Конечны, Мичков) – 08:13     2:3 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 11:59     3:3 Бедард – 18:12     4:3 Бертуцци (Курашев, Велено) – 22:37     5:3 Донато (Терявяйнен, Бедард) – 26:43 (pp)     5:4 Конечны (Драйсдейл, Кутюрье) – 30:14     6:4 Донато (Терявяйнен, Бертуцци) – 33:27 (pp)     7:4 Райхель (Марун, Власик) – 42:13    

20-летний Мичков забросил 20 шайб и сделал 28 результативных передач в 70 играх, что является лучшим в XXI веке показателем среди новичков «Филадельфии». Рекорд «Флайерз» по очкам среди новичков принадлежит Микаэлю Ренбергу, в активе которого 82 очка в сезоне-1993/1994. Тогда Микаэль забил 38 голов и отдал 44 результативные передачи.

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