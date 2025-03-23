Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал разгромную победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги домашнего матча с «Адмиралом» (7:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

«Поздравляю всех с победой! В конце сезона мы должны были одержать победу, поблагодарив болельщиков. У ребят был запредельный настрой, они хотели доказать, что достойны плей-офф. Игра показала, что мы готовы сражаться в кубковых матчах. Да, в сезоне не всё получилось. На то есть и объективные, и субъективные причины. Мы сделаем выводы, проанализируем все моменты. Отмечу и зрителей, которые сегодня тепло поприветствовали нас. Всех с окончанием сезона. До новых встреч!» — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».

Нижнекамская команда заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отстав на два очка от зоны плей-офф.