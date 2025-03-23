Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал разгромную победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал разгромную победу над «Адмиралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги домашнего матча с «Адмиралом» (7:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Селезнёв (Хоружев) – 03:41 (5x5)     2:0 Белозёров (Шафигуллин) – 06:40 (5x4)     3:0 Барбер (Ди) – 17:23 (5x5)     4:0 Барбер (Ди) – 28:03 (5x5)     5:0 Барбер (Ди, Жукенов) – 28:44 (5x5)     6:0 Ди (Барбер, Жукенов) – 36:32 (5x5)     6:1 Гутик (Солянников, Шэн) – 47:09 (5x4)     6:2 Сусуев (Муранов) – 49:15 (5x5)     7:2 Точилкин (Хоружев) – 56:10 (5x5)    

«Поздравляю всех с победой! В конце сезона мы должны были одержать победу, поблагодарив болельщиков. У ребят был запредельный настрой, они хотели доказать, что достойны плей-офф. Игра показала, что мы готовы сражаться в кубковых матчах. Да, в сезоне не всё получилось. На то есть и объективные, и субъективные причины. Мы сделаем выводы, проанализируем все моменты. Отмечу и зрителей, которые сегодня тепло поприветствовали нас. Всех с окончанием сезона. До новых встреч!» — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».

Нижнекамская команда заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отстав на два очка от зоны плей-офф.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Барбера помог «Нефтехимику» разгромить «Адмирал» в матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android