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Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ на 23 марта 2025 года

В воскресенье, 23 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Хоккей. ВХЛ-2024/2025, 1/8 финала. Первые матчи:

«Горняк-УГМК» — «Норильск» — 2:1 ОТ;

«Челмет» — «Молот» — 2:1 ОТ;

«Динамо» Санкт-Петербург — «Буран» — 2:3;

«Югра» — ХК «Рязань» — 3:0.

Все пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск).

2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж).

3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).

4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск).

5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган).

6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань).

7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва).

8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).