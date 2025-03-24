Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ на 23 марта 2025 года

В воскресенье, 23 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Хоккей. ВХЛ-2024/2025, 1/8 финала. Первые матчи:
- «Горняк-УГМК» — «Норильск» — 2:1 ОТ;
- «Челмет» — «Молот» — 2:1 ОТ;
- «Динамо» Санкт-Петербург — «Буран» — 2:3;
- «Югра» — ХК «Рязань» — 3:0.
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск).
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж).
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск).
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган).
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань).
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва).
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).