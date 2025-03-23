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«Мог забить ещё». Форвард «Нефтехимика» Райли Барбер — о хет-трике в ворота «Адмирала»

«Мог забить ещё». Форвард «Нефтехимика» Райли Барбер — о хет-трике в ворота «Адмирала»
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Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер прокомментировал свой хет-трик в домашнем матче c «Адмиралом» (7:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Селезнёв (Хоружев) – 03:41 (5x5)     2:0 Белозёров (Шафигуллин) – 06:40 (5x4)     3:0 Барбер (Ди) – 17:23 (5x5)     4:0 Барбер (Ди) – 28:03 (5x5)     5:0 Барбер (Ди, Жукенов) – 28:44 (5x5)     6:0 Ди (Барбер, Жукенов) – 36:32 (5x5)     6:1 Гутик (Солянников, Шэн) – 47:09 (5x4)     6:2 Сусуев (Муранов) – 49:15 (5x5)     7:2 Точилкин (Хоружев) – 56:10 (5x5)    

– Тебе сегодня удалось оформить хет-трик...
– Безусловно, хотелось помочь команде. Я выжал из себя максимум, отличившись трижды. Мог забить ещё один гол, но не получилось. Тем не менее главное, что мы выиграли.

– Как для себя оценишь этот сезон?
– Честно говоря, для себя я этот сезон оценю хорошо. Но есть к чему стремиться, нужно расти как хоккеист. И если сравнивать с прошлым чемпионатом, то разница большая. Сейчас в КХЛ я чувствую себя увереннее. С другой стороны, для меня в приоритете командный результат. Жаль, что не получилось выйти в плей-офф, — приводит слова Барбера официальный сайт «Нефтехимика».

31-летний Барбер в сезоне-2024/2025 провёл за «Нефтехимик» 45 игр и набрал 30 (15+15) очков.

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