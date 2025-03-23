«Мог забить ещё». Форвард «Нефтехимика» Райли Барбер — о хет-трике в ворота «Адмирала»

Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер прокомментировал свой хет-трик в домашнем матче c «Адмиралом» (7:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

– Тебе сегодня удалось оформить хет-трик...

– Безусловно, хотелось помочь команде. Я выжал из себя максимум, отличившись трижды. Мог забить ещё один гол, но не получилось. Тем не менее главное, что мы выиграли.

– Как для себя оценишь этот сезон?

– Честно говоря, для себя я этот сезон оценю хорошо. Но есть к чему стремиться, нужно расти как хоккеист. И если сравнивать с прошлым чемпионатом, то разница большая. Сейчас в КХЛ я чувствую себя увереннее. С другой стороны, для меня в приоритете командный результат. Жаль, что не получилось выйти в плей-офф, — приводит слова Барбера официальный сайт «Нефтехимика».

31-летний Барбер в сезоне-2024/2025 провёл за «Нефтехимик» 45 игр и набрал 30 (15+15) очков.