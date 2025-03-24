«Виннипег» уступил «Баффало», Наместников отметился голевой передачей

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Баффало Сэйбрз» одержал победу со счётом 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).
В составе «Баффало» отличились Джон-Джейсон Петерка, Расмус Далин, Тайсон Козак, Алекс Так и Райан Маклауд. За «Виннипег» забили Нино Нидеррайтер, Колин Миллер и Николай Элерс. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился голевой передачей.
«Виннипег Джетс» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 100 очков за 71 матч. «Баффало Сэйбрз» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 62 очка за 69 игр.
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