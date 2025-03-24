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Чикаго Блэкхоукс — Филадельфия Флайерз, результат матча 23 марта 2025, счет 7:4, НХЛ 2024-2025

«Филадельфия» проиграла «Чикаго», Иван Федотов пропустил семь шайб
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу со счётом 7:4 (3:3, 3:1, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл – 03:59     1:1 Марун (Фолиньо, Михеев) – 07:14     2:1 Велено (Бертуцци, Курашев) – 08:01     2:2 Санхайм (Конечны, Мичков) – 08:13     2:3 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 11:59     3:3 Бедард – 18:12     4:3 Бертуцци (Курашев, Велено) – 22:37     5:3 Донато (Терявяйнен, Бедард) – 26:43 (pp)     5:4 Конечны (Драйсдейл, Кутюрье) – 30:14     6:4 Донато (Терявяйнен, Бертуцци) – 33:27 (pp)     7:4 Райхель (Марун, Власик) – 42:13    

В составе «Чикаго» отличились Пэт Марун, Джо Велено, Коннор Бедард, Тайлер Бертуцци, Райан Донато (дважды) и Лукас Райхель. За «Филадельфию» забили Джейми Драйсдейл, Трэвис Санхайм, Бобби Бринк и Трэвис Конечны. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков оформил две результативные передачи. Ворота гостей защищал россиянин Иван Федотов.

«Чикаго Блэкхоукс» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 51 очко за 71 матч. «Филадельфия Флайерз» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков за 72 игры.

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