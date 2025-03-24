«Филадельфия» проиграла «Чикаго», Иван Федотов пропустил семь шайб

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу со счётом 7:4 (3:3, 3:1, 1:0).

В составе «Чикаго» отличились Пэт Марун, Джо Велено, Коннор Бедард, Тайлер Бертуцци, Райан Донато (дважды) и Лукас Райхель. За «Филадельфию» забили Джейми Драйсдейл, Трэвис Санхайм, Бобби Бринк и Трэвис Конечны. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков оформил две результативные передачи. Ворота гостей защищал россиянин Иван Федотов.

«Чикаго Блэкхоукс» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 51 очко за 71 матч. «Филадельфия Флайерз» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков за 72 игры.