Голкипер Сергей Бобровский сделал первую передачу в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В составе «Флориды» результативной передачей отметился российский голкипер Сергей Бобровский. Это его первая результативная передача в ныншенем сезоне.

Бобровский провёл 47 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, одержав 29 побед. На его счету пять «сухих» матчей. В среднем россиянин пропускает 2,45 шайбы за игру.