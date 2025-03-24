Голкипер Сергей Бобровский сделал первую передачу в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Овертайм
3 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Райнхарт (Форслинг) – 11:25 1:1 Раст (Карлссон, Кросби) – 14:26 (pp) 1:2 Раст (Кросби, Ракелль) – 19:25 1:3 Малкин (Раст, Грызлик) – 26:51 (pp) 2:3 Райнхарт (Барков, Бобровский) – 29:25 (pp) 3:3 Лунделль (Луостаринен, Шмидт) – 54:29
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В составе «Флориды» результативной передачей отметился российский голкипер Сергей Бобровский. Это его первая результативная передача в ныншенем сезоне.
Бобровский провёл 47 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, одержав 29 побед. На его счету пять «сухих» матчей. В среднем россиянин пропускает 2,45 шайбы за игру.
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