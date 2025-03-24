Передача Бобровского помогла «Флориде» обыграть «Питтсбург», на счету Малкина гол

На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Сэм Райнхарт (дубль) и Антон Лунделль. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал форвард и капитан «Пантерз» Александр Барков. За «Питтсбург» отличились Брайан Раст (дубль) и российский нападающий Евгений Малкин.

Отметим, что голкипер «Флориды» Сергей Бобровский записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Ютой», а «Питтсбург» встретится с «Тампой».