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Передача Бобровского помогла «Флориде» обыграть «Питтсбург», на счету Малкина гол

Передача Бобровского помогла «Флориде» обыграть «Питтсбург», на счету Малкина гол
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На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Райнхарт (Форслинг) – 11:25     1:1 Раст (Карлссон, Кросби) – 14:26 (pp)     1:2 Раст (Кросби, Ракелль) – 19:25     1:3 Малкин (Раст, Грызлик) – 26:51 (pp)     2:3 Райнхарт (Барков, Бобровский) – 29:25 (pp)     3:3 Лунделль (Луостаринен, Шмидт) – 54:29     4:3 Барков – 65:00    

В составе победителей голами отметились Сэм Райнхарт (дубль) и Антон Лунделль. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал форвард и капитан «Пантерз» Александр Барков. За «Питтсбург» отличились Брайан Раст (дубль) и российский нападающий Евгений Малкин.

Отметим, что голкипер «Флориды» Сергей Бобровский записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Ютой», а «Питтсбург» встретится с «Тампой».

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