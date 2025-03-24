26 сейвов Василевского и гол Кучерова не помогли «Тампе» победить «Вегас»

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадский форвард Николя Руа, чешский нападающий Томаш Гертл, американец Джек Айкел и канадский защитник Николас Хаг.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился канадский форвард Ник Пол. Также российский нападающий Никита Кучеров забил гол за две секунды до финальной сирены.

«Вегас» начнёт выездную серию и сыграет с «Миннесотой Уайлд» 26 марта. «Тампа» начнёт домашнюю серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз» также 26 марта.