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26 сейвов Василевского и гол Кучерова не помогли «Тампе» победить «Вегас»

26 сейвов Василевского и гол Кучерова не помогли «Тампе» победить «Вегас»
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В ночь с 23 на 24 марта мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Руа (Карлссон, Пьетранджело) – 11:02 (pp)     2:0 Гертл (Смит) – 13:33     3:0 Айкел (Уайтклауд) – 19:13     3:1 Пол (Гонсалвес, Рэддиш) – 37:38     4:1 Хаг (Пьетранджело, Хауден) – 57:18     4:2 Кучеров (Хедман, Хагель) – 59:55 (pp)    

В составе победителей голами отметились канадский форвард Николя Руа, чешский нападающий Томаш Гертл, американец Джек Айкел и канадский защитник Николас Хаг.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился канадский форвард Ник Пол. Также российский нападающий Никита Кучеров забил гол за две секунды до финальной сирены.

«Вегас» начнёт выездную серию и сыграет с «Миннесотой Уайлд» 26 марта. «Тампа» начнёт домашнюю серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз» также 26 марта.

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