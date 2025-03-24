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В матче «Бостона» с «Кингз» едва не состоялась драка между вратарями

В матче «Бостона» с «Кингз» едва не состоялась драка между вратарями
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В эти минуты на льду арены «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Менее чем за пять минут до конца второго периода едва не состоялась драка между вратарями двух команд: Джереми Свейманом («Бостон») и Дарси Кемпером («Кингз»).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Кёпке) – 00:19     1:1 Копитар (Кемпе, Кларк) – 02:43     2:1 Фёгеле (Дано, Льюис) – 19:31     2:2 Гики (Заха) – 22:07     3:2 Даути (Андерсон, Байфилд) – 28:46     4:2 Кузьменко (Кемпе, Спенс) – 37:38     5:2 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 44:05     6:2 Жанно (Кларк, Эдмундсон) – 49:20     7:2 Хелениус (Эдмундсон, Жанно) – 56:03    

Так, российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов влетел во вратаря команды из Лос-Анджелеса. Кемпер отреагировал на это действие и толкнул россиянина. Голкипер бостонской команды решил вступиться за Хуснутдинова. Оба вратаря выехали на середину льда, отбросили клюшки и скинули блины, ловушки и шлемы. Судьи молниеносно отреагировали и не дали вратарям сблизиться.

На момент написания новости идёт третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

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