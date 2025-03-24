В матче «Бостона» с «Кингз» едва не состоялась драка между вратарями

В эти минуты на льду арены «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Менее чем за пять минут до конца второго периода едва не состоялась драка между вратарями двух команд: Джереми Свейманом («Бостон») и Дарси Кемпером («Кингз»).

Так, российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов влетел во вратаря команды из Лос-Анджелеса. Кемпер отреагировал на это действие и толкнул россиянина. Голкипер бостонской команды решил вступиться за Хуснутдинова. Оба вратаря выехали на середину льда, отбросили клюшки и скинули блины, ловушки и шлемы. Судьи молниеносно отреагировали и не дали вратарям сблизиться.

На момент написания новости идёт третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.