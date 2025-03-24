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Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс»» (2:4), который завершился несколько минут назад. Форвард благодарю этому голу улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Руа (Карлссон, Пьетранджело) – 11:02 (pp)     2:0 Гертл (Смит) – 13:33     3:0 Айкел (Уайтклауд) – 19:13     3:1 Пол (Гонсалвес, Рэддиш) – 37:38     4:1 Хаг (Пьетранджело, Хауден) – 57:18     4:2 Кучеров (Хедман, Хагель) – 59:55 (pp)    

После данного матча в активе российского хоккеиста стало 98 очков (30+68) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он по-прежнему занимает третье место в рейтинге бомбардиров, немного сократив отставание от лидеров, которые в этот игровой день не принимали участия в матчах, так как их клубы игр не проводили.

На второй строчке бомбардирского списка идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 101 очко (49+52). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 105 очков (28+77).

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