Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Бостон» в НХЛ

На льду арены «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Анже Копитар, Уоррен Фёгеле, Дрю Даути, Куинтон Байфилд, Таннер Жанно, Самуэль Хелениус, а также российский форвард Андрей Кузьменко.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Элиас Линдхольм и Морган Гики.

После данной победы «Кингз» вышли на пятое место Западной конференции, набрав 87 очков. «Бостон» идёт 13-м на Востоке, у них 69 очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

