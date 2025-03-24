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Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Бостон» в НХЛ

Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Бостон» в НХЛ
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На льду арены «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Кёпке) – 00:19     1:1 Копитар (Кемпе, Кларк) – 02:43     2:1 Фёгеле (Дано, Льюис) – 19:31     2:2 Гики (Заха) – 22:07     3:2 Даути (Андерсон, Байфилд) – 28:46     4:2 Кузьменко (Кемпе, Спенс) – 37:38     5:2 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 44:05     6:2 Жанно (Кларк, Эдмундсон) – 49:20     7:2 Хелениус (Эдмундсон, Жанно) – 56:03    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Анже Копитар, Уоррен Фёгеле, Дрю Даути, Куинтон Байфилд, Таннер Жанно, Самуэль Хелениус, а также российский форвард Андрей Кузьменко.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Элиас Линдхольм и Морган Гики.

После данной победы «Кингз» вышли на пятое место Западной конференции, набрав 87 очков. «Бостон» идёт 13-м на Востоке, у них 69 очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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