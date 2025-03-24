НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 марта

24 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3. Нападающий Евгений Малкин отметился голом, а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский записал на свой счёт результативную передачу.

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой.