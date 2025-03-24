Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 марта
Аудио-версия:
Комментарии

24 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Кутюрье) – 03:59     1:1 Марун (Фолиньо, Михеев) – 07:14     2:1 Велено (Бертуцци, Курашев) – 08:01     2:2 Санхайм (Конечны, Мичков) – 08:13     2:3 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 11:59     3:3 Бедард – 18:12     4:3 Бертуцци (Курашев, Велено) – 22:37     5:3 Донато (Терявяйнен, Бедард) – 26:43 (pp)     5:4 Конечны (Драйсдейл, Кутюрье) – 30:14     6:4 Донато (Терявяйнен, Бертуцци) – 33:27 (pp)     7:4 Райхель (Марун, Власик) – 42:13    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Бернард-Докер, Маклауд) – 09:15     1:1 Нидеррайтер (Перфетти, Наместников) – 22:05 (pp)     1:2 Далин (Бернард-Докер, Маклауд) – 38:46     1:3 Козак (Самуэльссон) – 47:13 (pp)     2:3 Миллер (Шайфли, Стэнли) – 47:41     2:4 Так (Маклауд, Клифтон) – 53:21 (sh)     3:4 Элерс (Стэнли, Демело) – 56:32     3:5 Маклауд – 59:13    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кайру (Томас, Нейборс) – 12:13     2:0 Тексье (Томас, Болдюк) – 16:57 (pp)     2:1 Форсберг (Бланкенбург, Стэмкос) – 21:04 (pp)     3:1 Фолк (Нейборс, Томас) – 50:30     4:1 Шенн (Холлоуэй, Фолк) – 59:22    

На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3. Нападающий Евгений Малкин отметился голом, а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Райнхарт (Форслинг) – 11:25     1:1 Раст (Карлссон, Кросби) – 14:26 (pp)     1:2 Раст (Кросби, Ракелль) – 19:25     1:3 Малкин (Раст, Грызлик) – 26:51 (pp)     2:3 Райнхарт (Барков, Бобровский) – 29:25 (pp)     3:3 Лунделль (Луостаринен, Шмидт) – 54:29     4:3 Барков – 65:00    

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Руа (Карлссон, Пьетранджело) – 11:02 (pp)     2:0 Гертл (Смит) – 13:33     3:0 Айкел (Уайтклауд) – 19:13     3:1 Пол (Гонсалвес, Рэддиш) – 37:38     4:1 Хаг (Пьетранджело, Хауден) – 57:18     4:2 Кучеров (Хедман, Хагель) – 59:55 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Янковски (Джост, Бёрнс) – 27:59     1:1 Киллорн (ЛаКомбе) – 33:04     1:2 Мартинук (Гостисбер, Стэнковен) – 34:37     1:3 Холл (Блейк, Джарвис) – 42:32 (pp)     2:3 Зеграс (Труба, Целльвегер) – 56:37     2:4 Холл (Котканиеми, Рослович) – 57:13     2:5 Холл (Рослович) – 58:02    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Кёпке) – 00:19     1:1 Копитар (Кемпе, Кларк) – 02:43     2:1 Фёгеле (Дано, Льюис) – 19:31     2:2 Гики (Заха) – 22:07     3:2 Даути (Андерсон, Байфилд) – 28:46     4:2 Кузьменко (Кемпе, Спенс) – 37:38     5:2 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 44:05     6:2 Жанно (Кларк, Эдмундсон) – 49:20     7:2 Хелениус (Эдмундсон, Жанно) – 56:03    
Материалы по теме
Мичков выбил 50 очков в первом же сезоне НХЛ! Но его «Филадельфия» — безнадёжна
Мичков выбил 50 очков в первом же сезоне НХЛ! Но его «Филадельфия» — безнадёжна
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android