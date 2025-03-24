Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов признан первой звездой матча с «Тампа-Бэй»
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов признан первой звездой матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). Россиянин пропустил две шайбы, отразив 35 бросков. Второй гол в ворота Самсонова был забит за пять секунд до конца матча — отличился соотечественник Никита Кучеров.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Руа (Карлссон, Пьетранджело) – 11:02 (pp) 2:0 Гертл (Смит) – 13:33 3:0 Айкел (Уайтклауд) – 19:13 3:1 Пол (Гонсалвес, Рэддиш) – 37:38 4:1 Хаг (Пьетранджело, Хауден) – 57:18 4:2 Кучеров (Хедман, Хагель) – 59:55 (pp)
Для Самсонова эта победа стала 16-й в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате российский вратарь провёл 28 матчей, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 89,2% бросков.
Напомним, Самсонов в межсезонье пополнил состав «Вегаса». Предыдущие два сезона российский вратарь провёл в составе «Торонто», который не стал продлевать контракт с россиянином.
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