Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов признан первой звездой матча с «Тампа-Бэй»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов признан первой звездой матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). Россиянин пропустил две шайбы, отразив 35 бросков. Второй гол в ворота Самсонова был забит за пять секунд до конца матча — отличился соотечественник Никита Кучеров.

Для Самсонова эта победа стала 16-й в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате российский вратарь провёл 28 матчей, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 89,2% бросков.

Напомним, Самсонов в межсезонье пополнил состав «Вегаса». Предыдущие два сезона российский вратарь провёл в составе «Торонто», который не стал продлевать контракт с россиянином.