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Капитан «Сибири» Широков поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»

Капитан «Сибири» Широков поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»
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Капитан «Сибири» Сергей Широков поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

— Какие ожидания от плей-офф?
— Это то, ради чего мы собрались здесь. Все прекрасно понимают, что непростой соперник нам попался, какие слабые стороны, на чём мы можем сыграть. Будет интересная борьба, мы готовимся.

— Какие плюсы и минусы у «Салавата»?
— Атакующая команда, которая забивает много голов. Там парень (Джош Ливо. — Прим. «Чемпионата») установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат, будем больше стараться лезть на чужой пятак, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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