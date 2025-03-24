«Они самая грозная сила». Широков — о легионерах «Салавата Юлаева»

Капитан «Сибири» Сергей Широков назвал грозной силой игру легионеров «Салавата Юлаева». Команды встретятся между собой в рамках серии первого раунда плей-офф КХЛ. Серия начнётся матчем в Уфе 27 марта.

— Будет ли работать формула, согласно которой надо закрыть Ливо и иностранцев и тогда можно добиться успеха?

— Они самая грозная сила. Все это прекрасно понимают. Четыре-пять нападающих, которые хорошо играют в атаке, у своих ворот надо играть как можно проще, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025. Канадский форвард набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах и установил новый снайперский рекорд за один регулярный чемпионат (49).