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«Они самая грозная сила». Широков — о легионерах «Салавата Юлаева»

«Они самая грозная сила». Широков — о легионерах «Салавата Юлаева»
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Капитан «Сибири» Сергей Широков назвал грозной силой игру легионеров «Салавата Юлаева». Команды встретятся между собой в рамках серии первого раунда плей-офф КХЛ. Серия начнётся матчем в Уфе 27 марта.

— Будет ли работать формула, согласно которой надо закрыть Ливо и иностранцев и тогда можно добиться успеха?
— Они самая грозная сила. Все это прекрасно понимают. Четыре-пять нападающих, которые хорошо играют в атаке, у своих ворот надо играть как можно проще, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025. Канадский форвард набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах и установил новый снайперский рекорд за один регулярный чемпионат (49).

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