Капитан «Сибири» Сергей Широков прокомментировал повторение рекорда Яромира Ягра по голам в КХЛ в возрасте 38+ лет. Широков, которому 10 марта исполнилось 39 лет, забил 19 голов в 62 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В сезоне-2010/2011 Ягр в 49 матчах за «Авангард» забросил 19 шайб — 19-й гол он забил на следующий день после 39-летия.

— Вы повторили рекорд Ягра по голам в возрасте 38+, это что-то значит для вас?

— Здорово, что получается забивать и помогать команде, спасибо парням за то, что играем все вместе, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошедшей регулярке Широков набрал 39 (19+20) очков в 62 матчах.