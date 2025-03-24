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Епанчинцев — о серии плей-офф против «Салавата»: будем делать акцент на лидерах соперника

Епанчинцев — о серии плей-офф против «Салавата»: будем делать акцент на лидерах соперника
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что в серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» будет делаться акцент на лидерах уфимского клуба.

— В каком составе команда подходит к плей-офф? Есть ли травмированные, что с Рассказовым, почему не было Гоголева?
— Гоголев приболел, сам тоже чувствую себя не очень. Рассказов сегодня первый день в основной группе. Команда день отдохнула, в хорошей форме, сегодня тренировка была более объёмная: прокатились, продышались. Завтра будем начинать готовиться конкретно к сопернику.

— Недавняя игра с «Салаватом» — подспорье для подготовки к серии плей-офф?
— Намного легче, да. Мы не одну играли. Сейчас будем делать акцент на лидерах соперника, будем разбирать, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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