Епанчинцев — о серии плей-офф против «Салавата»: будем делать акцент на лидерах соперника

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что в серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» будет делаться акцент на лидерах уфимского клуба.

— В каком составе команда подходит к плей-офф? Есть ли травмированные, что с Рассказовым, почему не было Гоголева?

— Гоголев приболел, сам тоже чувствую себя не очень. Рассказов сегодня первый день в основной группе. Команда день отдохнула, в хорошей форме, сегодня тренировка была более объёмная: прокатились, продышались. Завтра будем начинать готовиться конкретно к сопернику.

— Недавняя игра с «Салаватом» — подспорье для подготовки к серии плей-офф?

— Намного легче, да. Мы не одну играли. Сейчас будем делать акцент на лидерах соперника, будем разбирать, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.