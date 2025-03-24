«Мы же видим, что Ливо творит». Епанчинцев высказался о лидерах «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил игру лидеров «Салавата Юлаева». Команды встретятся между собой в рамках серии первого раунда плей-офф КХЛ. Серия начнётся матчем в Уфе 27 марта.

— Можно сказать, что игра против Ливо и североамериканцев – главный ключ к успеху?

— Они лидеры, мы же видим, что Ливо творит, побил рекорд. Несомненно, они поведут команду за собой, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025. Канадский форвард набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах и установил новый снайперский рекорд за один регулярный чемпионат (49).