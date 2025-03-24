Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы же видим, что Ливо творит». Епанчинцев высказался о лидерах «Салавата Юлаева»

«Мы же видим, что Ливо творит». Епанчинцев высказался о лидерах «Салавата Юлаева»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил игру лидеров «Салавата Юлаева». Команды встретятся между собой в рамках серии первого раунда плей-офф КХЛ. Серия начнётся матчем в Уфе 27 марта.

— Можно сказать, что игра против Ливо и североамериканцев – главный ключ к успеху?
— Они лидеры, мы же видим, что Ливо творит, побил рекорд. Несомненно, они поведут команду за собой, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025. Канадский форвард набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах и установил новый снайперский рекорд за один регулярный чемпионат (49).

Материалы по теме
«Они самая грозная сила». Широков — о легионерах «Салавата Юлаева»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android