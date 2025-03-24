Главный тренер «Сибири» рассказал, какой вратарь начнёт плей-офф в качестве основного

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, что вратарь Денис Костин начнёт плей-офф в качестве основного. В первом раунде плей-офф новосибирская команда встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первый матч серии пройдёт в Уфе 27 марта.

— Костин начнёт плей-офф в качестве основного вратаря?

— На данный момент да, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В сезонной серии прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» уфимский клуб одержал победу со счётом 3:1. Недавний матч между командами состоялся в Новосибирске 20 марта и закончился в пользу «Салавата Юлаева» со счётом 3:1.